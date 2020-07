Genoa, Nicola: "Spal? Dobbiamo avere il fuoco dentro" (Di sabato 11 luglio 2020) GENOVA - "Una partita che vogliamo vincere. Ci siamo fatti il mazzo e avrei pagato per poter essere in queste condizioni nelle ultime sette gare" . Davide Nicola , allenatore del Genoa , presenta così ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Un Genoa con "il fuoco dentro". Davide Nicola alla vigilia dello scontro salvezza con la Spal al Ferraris non ha alcun dubbio. "E' una partita che dobbiamo vivere con il gust ...«La partita con la Spal? Vogliamo vincere». Davide Nicola risponde così in modo secco ai microfoni di Genoa Channel per l’importantissima partita di domani. FUOCO DENTRO – «Vogliamo vincere perché ci ...