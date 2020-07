“Gemma Galgani è un lontano ricordo”. Nozze a Ued, un ex della dama si è sposato (FOTO) (Di sabato 11 luglio 2020) Rocco Fredella è convolato a Nozze con Doriana Chi ha sempre seguito il percorso di Gemma Galgani di sicuro si ricorderà di Rocco Fredella. In tanti sicuramente ricorderanno le sue scenate all’interno del programma e anche la sua simpatia. Particolarmente attivo sul suo profilo ufficiale Instagram, dopo l’addio a Uomini e donne, ha conosciuto la bella e sensuale Doriana, con la quale fa copia fissa da un anno. L’ex corteggiatore di Gemma è talmente innamorato che già tempo fa aveva dichiarato di essere pronto alle Nozze e a quanto pare sono arrivate e in gran segreto. Nessuno si sarebbe aspettato un gesto così forte da parte di Rocco. Molti telespettatori non hanno mai creduto alla sua buona fede nei confronti della ... Leggi su kontrokultura

