Gelato: tutti i nuovi gusti dell’estate (Di sabato 11 luglio 2020) Il comfort food per eccellenza dell’estate, il gelato è tra i cibi che ci hanno fatto più compagnia anche durante la quarantena con picchi di crescita delle vendite del 53% nella grande distribuzione (dati Nielsen) e di più del doppio per le vaschette consegnate domicilio (+ 133%, per esempio, per Just Eat). Ne mangiamo circa 8 chili a testa l’anno, siamo i maggiori produttori del mondo, e il merito è anche di abili gelatai che riescono a innovare continuamente questa icona dell’artigianalità italiana, con gusti sempre nuovi che quest’anno raccontano di un ritorno alle origini, agli ingredienti della terra e sapori genuini, e che finalmente ora possiamo assaporare all’aperto godendoci in compagnia il rito tutto estivo del cono da passeggio. Leggi su vanityfair

Frutta con erbe e spezie, cioccolato finissimo che ricopre creme sofisticate, lievitati abbinati ai dolci, novità da assaggiare anche al supermercato: le grandi novità da non perdere Il comfort food ...

Noi che prendevamo il gelato da Mennella con indosso la nostra Brooks

La prima Brooks non si scorda mai! A 16 anni, quando si andava all’alba in motorino da Anzio, dove si era in vacanza, fino a Latina, col Ciao o con la Vespa, in due su quelle selle corte, al mercato a ...

