Gara per acquisto di 2 milioni di kit sierologici per il personale della scuola (Di sabato 11 luglio 2020) Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha bandito la “procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto e la distribuzione di 2milioni di kit sierologici destinati al personale docente e non docente delle scuole italiane. Le offerte dovranno essere presentate entro il 16 luglio prossimo. I kit – spiega una nota – dovranno essere disponibili entro il 10 agosto prossimo, in modo da essere somministrati a tutto il personale docente e non docente prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Link Gara Leggi su udine20

Agenzia_Ansa : Huawei esclusa da gara italiana per 5G. Ci saranno invece Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed ANSA #5G… - Corriere : Tim esclude i cinesi di Huawei dalla gara per la rete 5G - CarloCalenda : La Ragioneria generale dello Stato esprime 'fortissime perplessità' sullo scandalo del rinnovo per 15 anni delle… - trentakarte : RT @EmpoliCalcio: #GiudiceSportivo Liam Henderson, diffidato ed ammonito nella sfida di ieri sera contro il Frosinone, è stato squalificato… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Giro di formazione in griglia di partenza per la Gara 1 #AustrianGP #F2 #StyrianGP #F1inGenerale #SkyMotori https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gara per Cesa, gara per realizzazione pista ciclabile in Zona "Arena" PUPIA Sky - Callejon, la permanenza per ora è una suggestione: i dettagli

se le sue prestazioni dovessero continuare sui livelli delle ultime gare, magari una riflessione la società potrebbe farla sul far rimanere lo spagnolo. Per momento è solo una suggestione, ma comunque ...

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: mano pesante per Coppolaro e Canotto

A margine delle gare della 33^ giornata del campionato di Serie B, il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate Coppolaro (Entella) "per avere, all'8° del secondo tempo, colpito un avversario ...

se le sue prestazioni dovessero continuare sui livelli delle ultime gare, magari una riflessione la società potrebbe farla sul far rimanere lo spagnolo. Per momento è solo una suggestione, ma comunque ...A margine delle gare della 33^ giornata del campionato di Serie B, il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate Coppolaro (Entella) "per avere, all'8° del secondo tempo, colpito un avversario ...