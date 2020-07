Gara F1 GP Stiria 2020: orario e come vederla in diretta tv e streaming (Di sabato 11 luglio 2020) È tutto pronto per il Gran Premio di Stiria, la seconda tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo un appassionante GP d’Austria team e piloti tornano sul Red Bull Ring di Spielberg per darsi nuovamente battaglia lungo le curve austriache. Dopo un pesante doppio zero la Red Bull proverà a rifarsi nel GP di casa mentre la Mercedes cercherà di confermarsi al top. Ferrari all’inseguimento con una Rossa che è riuscita comunque a portare Leclerc a podio nella Gara inaugurale. La Gara del GP di Stiria, al via dalle 15:10 di domenica 12 luglio, verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv. La Gara inoltre verrà trasmessa in ... Leggi su sportface

