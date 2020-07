Gandlevskij, parole attratte fra loro, come magneti impazziti (Di domenica 12 luglio 2020) Letteraturocentrico fino al midollo, oltre ogni regime e frangente, il romanzo russo rinasce alla svolta del millennio come portale della memoria, consuntivo generazionale, personalissimo autoscatto. La prima opera narrativa di ampio respiro del poeta e saggista Sergej Gandlevskij, NRZB (a cura di Claudia Scandura, Elliot, pp. 156, € 17,50) – sigla che allude alla dicitura usata per i passaggi indecifrabili nei manoscritti e sta per nerazborcivoe (illeggibile) – porta la data del 2002, e si biforca su due piani autobiografici, … Continua L'articolo Gandlevskij, parole attratte fra loro, come magneti impazziti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Gandlevskij, che è in patria poeta accreditato ... quanto facendola testimoniare dallo sconquasso prodotto dalla loro lettura: «tutte le parole sembrano vivere per la prima volta», «nella penultima ...

