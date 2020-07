Fumo, Pmi: “Ue segua Fda su prodotti a ridotta esposizione” (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) – La svolta dell’Fda, la Food and Drug Administration statunitense, che ha dato il via libera alla commercializzazione del sistema ‘Iqos’di Philip Morris come prodotto del tabacco che ha una ridotta esposizione a sostanza dannose, “dovrebbe essere seguita anche dall’Ue”. E’ l’auspicio di Moira Gilchrist, vice president, Strategic & Scientific communications, Philip Morris International (Pmi), durante la videoconferenza stampa promossa da Pmi in occasione del via libera di ‘Iqos’ dall’agenzia Fda, rispondendo alle domande dei giornalisti.Secondo Gilchrist “alcuni paesi, come l’Olanda, la Germania, l’Inghilterra, sono già giunti alle conclusioni a cui è giunta l’Fda”. La svolta arrivata dall’agenzia americana ... Leggi su meteoweb.eu

Calantzopoulos (Pmi): "Ok Fda a Iqos pietra miliare per salute pubblica"

