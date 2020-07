Francesco Bellomo ai domiciliari. Le testimonianze delle ragazze: "Ogni volta rivivo quell’ansia" (Di sabato 11 luglio 2020) Francesco Bellomo, l’ex giudice del Consiglio di Stato che chiedeva alle sue corsiste di indossare minigonne e tacchi a spillo, è di nuovo agli arresti domiciliari a quasi un anno dal primo arresto. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Bari, chiamato a rivalutare la sua situazione cautelare dopo che la Corte di Cassazione, a gennaio scorso, aveva annullato con rinvio il provvedimento del 29 luglio 2019 di revoca degli arresti domiciliari, disponendo la misura alternativa della interdizione per 12 mesi. Le ragazze, scrive il Corriere della Sera, dice: “Mi ha riportato indietro di tre anni. Non è facile», ha confidato a un’amica, spiegando come «Ogni volta che c’è una notizia sull’inchiesta mi ritrovo a ... Leggi su huffingtonpost

