Foto e video pedopornografici sui cellulari, denunciati 20 minorenni (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Venti minorenni sono stati denunciati dalla polizia postale e delle comunicazioni per detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata. L'operazione “Dangerous Images” – svolta dai poliziotti del compartimento polizia postale per la Toscana coordinati dal procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, Antonio Sangermano – ha preso spunto dalla denuncia di una madre lucchese che, trovando sul cellulare del figlio quindicenne numerosi filmati hard con protagoniste giovanissime vittime, si è rivolta alla polizia postale chiedendo aiuto.Dall'analisi del telefonino è emerso, spiegano gli inquirenti, “un numero esorbitante di filmati e immagini pedopornografiche, anche sotto forma di stickers, scambiate e ... Leggi su liberoquotidiano

Inter : ?? | RICORDI ?? Vuoi ricevere una videochiamata nerazzurra? ????? Raccontaci la prima partita dell’Inter di cui hai un… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è intervenuto a Venezia alla cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose e suc… - La7tv : #inonda L'attacco della ministra dell'Istruzione #Azzolina a Dagospia: 'Il sedere di un uomo è spiattellato sui gio… - nestquotidiano : Foto e video pedopornografici sui cellulari, denunciati 20 minorenni - tusciaweb : Scoperta chat degli orrori, video e foto con violenze e mutilazioni: coinvolti 20 minorenni Firenze - Una chat deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto video Su Whatsapp video e foto hot di ragazzine, ma anche suicidi e mutilazioni: denunciati 20 minorenni, il più piccolo ha 13 anni Il Messaggero Pedopornografia: foto e video via chat, denunciati 20 minori

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d´indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di ...

Foto e video pedopornografici sui cellulari, denunciati 20 minorenni

ROMA (ITALPRESS) – Venti minorenni sono stati denunciati dalla polizia postale e delle comunicazioni per detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere agg ...

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d´indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di ...ROMA (ITALPRESS) – Venti minorenni sono stati denunciati dalla polizia postale e delle comunicazioni per detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere agg ...