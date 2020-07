Forza Italia attacca il Comune: 'No alla Sagra delle spuntature, si investa nelle periferie' (Di sabato 11 luglio 2020) Degrado, si allarga la protesta contro il Comune: 5 frazioni in piazza - VIDEO 10 luglio 2020 Forza Italia Ancona ha partecipato alla Manifestazione dei residenti delle periferie alle Casine di ... Leggi su anconatoday

berlusconi : Ho partecipato ad una videoconferenza con i vertici di Forza Italia e con i rappresentanti delle associazioni e c… - GiuseppeConteIT : Italia e Spagna, due grandi Paesi legati da una storica amicizia. Insieme, per ridare forza al progetto europeo ????… - fanpage : Giuseppe Conte dice no a Forza Italia. - alexerra : RT @ForzaItaliaSard: Presentazione della nuova squadra di #AzzurroDonna della #Sardegna @forza_italia - ugocappellacci : RT @ForzaItaliaSard: Presentazione della nuova squadra di #AzzurroDonna della #Sardegna @forza_italia -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “La proroga dello stato di emergenza è un sopruso inaccettabile e non motivato. Se Conte è al corrente di qualcosa di terribile che sta per accadere venga in Parlamento a ri ...(ANSA) - PESCARA, 11 LUG - Il Comitato regionale di Forza Italia, coordinato dal Senatore Nazario Pagano, per esaminare alcuni punti relativi alle future alleanze politiche in vista delle prossime ele ...