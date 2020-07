Formula 1, si chiude un’altra porta per Vettel: il tedesco rischia davvero di rimanere senza macchina nel 2021 (Di sabato 11 luglio 2020) Sebastian Vettel rischia seriamente di rimanere senza sedile nel 2021, il pilota tedesco infatti sta vedendo sfumare di giorno in giorno le opzioni per la prossima stagione. Rudy Carezzevoli/Getty ImagesL’ultima scuderia a chiudere le porte al tedesco è la Racing Point, team rivelazione di questo inizio di Mondiale, considerando la netta somiglianza con la Mercedes dell’anno passato. Il team principal Otmar Szafnauer ha ammesso come non ci sarà posto per Vettel nel 2021, visti i lunghi contratti già in essere con Perez e Stroll: “è lusinghiero che tutti pensino che un quattro volte campione del mondo possa venire nella nostra squadra, ma forse è perché la ... Leggi su sportfair

