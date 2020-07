Formula 1, la clamorosa rivelazione della Bild: Vettel potrebbe correre gratis per la Racing Point! (Di sabato 11 luglio 2020) La margherita è sempre più spoglia, Sebastian Vettel ha visto sfumare tutte le opzioni più importanti per il suo 2021, rimanendo dunque senza un sedile per la stagione che verrà. Bryn Lennon/Getty ImagesMercedes e Red Bull sono intenzionate a proseguire con le attuali line-up, mentre la Renault ha scelto Fernando Alonso per sostituire il partente Ricciardo, che si trasferirà in McLaren per prendere il posto di Sainz. Quale futuro dunque per Vettel? L’unica alternativa credibile resta la Racing Point che diventerà Aston Martin nel 2021, ma il team principal Szafnauer ha fatto sapere che difficilmente Perez e Stroll lasceranno la scuderia l’anno prossimo. La mossa a sorpresa di Vettel per far saltare il banco sarebbe quella di offrirsi gratis, ... Leggi su sportfair

