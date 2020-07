Formula 1 – Hamilton pronto, Verstappen e Sainz soddisfatti: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp della Stiria (Di sabato 11 luglio 2020) Lewis Hamilton domina sul circuito inzuppato del Gp della Stiria e conquista la prima pole position in questa inedita corsa, frutto di un curioso back to back austriaco nel calendario della F1 post-Covid. Alle sue spalle un sempre battagliero Max Verstappen e un sorprendente Carlos Sainz. Charles Coates/Getty Imagesdopo le qualifiche Hamilton ha dichiarato: Hamilton: “sono molto contento, giornata complicata. Il meteo ha procurato condizioni difficili per tutti, a volte non vedevi nemmeno dove andavi. Mi sono preso un brutto spavento nel penultimo giro. Alla fine sono riuscito a fare un ultimo giro molto pulito. Alla fine adoro queste giornate, mi ricordo quando correvo i primi tempi a Blackpool, correvamo ... Leggi su sportfair

