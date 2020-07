Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta: fuori Pjanic, c’è Ilicic (Di sabato 11 luglio 2020) Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta – Si gioca il big match della trentaduesima giornata di Serie A. La Juventus riceve l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dalla ripresa del torneo i bergamaschi hanno saputo solo vincere e vorranno proseguire il trend positivo anche se non sarà facile. Dall’altra parte infatti c’è una Juve vogliosa di riscatto dopo la sconfitta subita a San Siro. Un blackout costato tante critiche alla squadra di Sarri e che la capolista non vuole ripetere per evitare di riaprire un campionato che sembra ormai chiuso. Le Formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Formazioni ufficiali ... Leggi su calcioweb.eu

Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta : Sarri mette fuori Pjanic. Negli ospiti c'è Ilicic Comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta , big match del sabato sera del 32esimo turno di campionato. Nella Juventus confermato Danilo in difesa.

Comunicate le di , big match del sabato sera del 32esimo turno di campionato. Nella Juventus confermato Danilo in difesa. Juventus Atalanta - le formazioni ufficiali : Sarri sorprende tutti Juventus Atalanta – Sono ufficiali le scelte di Maurizio Sarri e Gianpiero Gasperini che si affronteranno nel match delle 21.45 allo Stadium di Torino. Occasione ghiotta per gli ospiti che, in caso di vittoria, potrebbero addirittura portarsi ...

– Sono le scelte di Maurizio e Gianpiero Gasperini che si affronteranno nel match delle 21.45 allo Stadium di Torino. Occasione ghiotta per gli ospiti che, in caso di vittoria, potrebbero addirittura portarsi ... Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta - Serie A 2019/2020 Le Formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Ostacolo durissimo per i bianconeri all’Allianz Stadium contro la Dea, la squadra più in forma del campionato. I ragazzi di ...

DiMarzio : #JuveAtalanta, le formazioni ufficiali - calciomercatoit : Formazioni ufficiali #JuventusAtalanta XI ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, de Roon… - Alexis7511 : RT @SkySport: Juventus-Atalanta LIVE: le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali - SOSFanta : ?? #JuveAtalanta, le formazioni ufficiali: fuori Pjanic! Gasp lancia Ilicic ? -