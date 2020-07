Fiumicino, simula una rapina ma viene fermato dai Carabinieri (Di sabato 11 luglio 2020) Roma – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fregene hanno denunciato un 23enne romano per tentata truffa e simulazione di reato. Il giovane, impiegato come corriere per una nota societa’ di consegne di Aprilia, ha inscenato una rapina, con tanto di chiamata disperata al 112, per appropriarsi dell’incasso della giornata. I Carabinieri, intervenuti sul posto e ascoltata la versione fornita dall’autotrasportatore, hanno sin da subito sospettato che c’era qualcosa di strano. I celeri accertamenti hanno portato gli investigatori a dubitare fortemente dell’esistenza delle due persone che, secondo la versione della vittima, avrebbero compiuto la rapina. Incalzato dai Carabinieri e non piu’ in grado di sostenere la versione fornita, ... Leggi su romadailynews

Fiumicino. Simula una rapina - ma viene scoperto dai carabinieri : denunciato corriere infedele Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Fregene hanno denunciato un 23enne romano per tentata truffa e Simulazione di reato. Il giovane, impiegato come corriere per una nota società di consegne di Aprilia, ha inscenato ...

zazoomnews : Fiumicino. Simula una rapina ma viene scoperto dai carabinieri: denunciato corriere infedele - #Fiumicino. #Simula… - CorriereCitta : Fiumicino. Simula una rapina, ma viene scoperto dai carabinieri: denunciato corriere infedele -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino simula Fiumicino, simula una rapina ma viene fermato dai Carabinieri RomaDailyNews Fiumicino. Simula una rapina, ma viene scoperto dai carabinieri: denunciato corriere infedele

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fregene hanno denunciato un 23enne romano per tentata truffa e simulazione di reato. Il giovane, impiegato come corriere per una nota società di ...

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fregene hanno denunciato un 23enne romano per tentata truffa e simulazione di reato. Il giovane, impiegato come corriere per una nota società di ...