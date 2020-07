Firenze. Ponte intitolato a Tina Lorenzoni partigiana e crocerossina, medaglia d’oro al valor militare (Di sabato 11 luglio 2020) Firenze omaggio ad una delle donne che nella nostra città e nel resto del nostro Paese si sono battute per liberare l’Italia dal fascismo, per proteggere ebrei e perseguitati politici. Il Ponte che collega via delle Oblate a via delle Gore, a Careggi, è stato intitolato a Tina Lorenzoni, partigiana e crocerossina, medaglia d’oro al valor militare. Alla cerimonia erano presenti la vicesindaca e assessora alla toponomastica CrisTina Giachi, la consigliera comunale Maria Grazia Monti, i rappresentanti della Croce Rossa e dell’Anpi. “Una figura di donna straordinaria – ha ricordato la vicesindaca Giachi – Tina Lorenzoni ... Leggi su laprimapagina

Firenze omaggio ad una delle donne che nella nostra città e nel resto del nostro Paese si sono battute per liberare l’Italia dal fascismo, per proteggere ebrei e perseguitati politici. Il ponte che co ...

Decreto semplificazioni: arrivano davvero le grandi opere in Toscana?

Mugnai, Mazzetti e Cellai (Forza Italia): “Il PD si dimentica di pianificare le infrastrutture nell’area produttiva. Il governo Conte frena il rilancio economico-occupazionale”. Rifondazione: "Una col ...

