Fiorentina Verona, i convocati dei Viola: c’è Ribery (Di sabato 11 luglio 2020) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani sera contro il Verona con fischio d’inizio alle 19:30 Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista dei 24 convocati in vista del match di domani sera contro il Verona con fischio d’inizio alle 20:30. Ecco la lista completa dei Viola: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Beloko, Castrovilli, Ghezzal, Pulgar. Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - 917BasilStreet : Con Chiffi diciamo che la Fiorentina è sfortunata. In casa ha sempre perso. Con il Sassuolo, secondo i viola, c’è s… - scorelawn : SERIE A 2020/07/09 Hellas Verona 2 - 2 Internazionale SPAL 0 - 3 Udinese 2020/07/08 Atalanta 2 - 0 Sampdoria Bolo… -