Festa grande per 'nonna' Carmela, 100 anni festeggiati tra l'affetto dei familiari (Di sabato 11 luglio 2020) Festa grande per 'nonna' Carmela nella sua casa in zona ex Zuccherificio, a due passi dal centro commerciale Lungosavio. Un traguardo invidiabile festeggiato tra il calore e l'affetto dei familiari ... Leggi su cesenatoday

Sarà l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Giuseppe Caiazzo, a presiedere domani la messa a Sibari – nota zona turistica della diocesi di Cassano all’Jonio – per la festa della protettrice, la Madonna ...

Norcia, Festa di san Benedetto. Mons. Boccardo: “Non stanchiamoci di scavare”

Il 21 marzo generalmente a Norcia è festa grande per san Benedetto, nel giorno in cui si ricorda la sua morte. Ma quest’anno per via del confinamento a causa del coronavirus la festa non si è tenuta.

