Facebook oscura la pagina di Altaforte edizioni. Frassinetti: “Solidarietà contro ogni censura” (Di sabato 11 luglio 2020) Non si arresta la furia censoria di Facebook. Dopo l’ondata di cancellazioni che tra l’autunno e l’inverno scorsi ha colpito diverse pagine di impostazione sovranista e perfino il giornale Il Primato Nazionale, ora il social di Zuckerberg si accanisce contro un’altra voce libera del panorama editoriale italiano: Altaforte edizioni. La pagina della casa editrice è stata cancellata. Facebook censura Altaforte A darne notizia è stato proprio il Primato nazionale, testata che condivide l’editore con Altaforte. La cancellazione, secondo quanto riferito dal Primato, dovrebbe essere definitiva, pur in assenza di spiegazioni plausibili. Agli amministratori, infatti, è stato comunicato che “la ... Leggi su secoloditalia

caterinacorda1 : RT @claudio_2022: A tutto c'è un limite. Facebook senza alcun motivo, come successe per CPI, oscura la pagina ufficiale di Altaforte. A qua… - tigrelt : RT @claudio_2022: A tutto c'è un limite. Facebook senza alcun motivo, come successe per CPI, oscura la pagina ufficiale di Altaforte. A qua… - marcodelucact60 : RT @claudio_2022: A tutto c'è un limite. Facebook senza alcun motivo, come successe per CPI, oscura la pagina ufficiale di Altaforte. A qua… - LuciaBusato : RT @claudio_2022: A tutto c'è un limite. Facebook senza alcun motivo, come successe per CPI, oscura la pagina ufficiale di Altaforte. A qua… - BeniniMarco1 : RT @claudio_2022: A tutto c'è un limite. Facebook senza alcun motivo, come successe per CPI, oscura la pagina ufficiale di Altaforte. A qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook oscura Facebook oscura il sito del Ponte del Sorriso, una decisione inspiegabile Varesenews Terminator: Destino Oscuro, scoperta a “scoppio ritardato” una divertente easter egg telefonica con Arnold Schwarzenegger

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Caccia all'uomo su Facebook dopo foto a mutande donna in bicicletta, il caso finisce in tribunale

Pubblicare post (anche inutili) su Facebook, ormai si sa, è diventata abitudine per milioni di italiani. Spesso il dibattito pubblico è stimolato proprio da video, foto o post pubblicati sui social ne ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Pubblicare post (anche inutili) su Facebook, ormai si sa, è diventata abitudine per milioni di italiani. Spesso il dibattito pubblico è stimolato proprio da video, foto o post pubblicati sui social ne ...