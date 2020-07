F1 LE PAGELLE Hamilton | l' uomo della pioggia vale 7 | 5 Sua la pole in Austria Ferrari malissimo | Vettel 10Â° e Leclerc 11Â°; alla Rossa

F1 LE PAGELLE. Hamilton, l'uomo della pioggia vale 7,5. Sua la pole in Austria. Ferrari malissimo: Vettel 10° e Leclerc 11°; alla Rossa ... (Di sabato 11 luglio 2020) Hamilton - voto 7.5 Ben 89 pole position in carriera, ennesima dimostrazione di forza sul bagnato e un tempo da far impallidire. Non sarà Michael Schumacher, ma presto supererà i suoi record. ... Leggi su leggo

PAGELLE – F1 qualifiche Gp Stiria 2020 : Hamilton fenomenale - nuovo disastro Ferrari Sono appena terminate le qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, che hanno visto un portentoso Lewis Hamilton come assoluto protagonista sotto la pioggia. Il britannico ha fatto segnare un tempo pazzesco, rifilando più di un secondo a Max ...

leggoit : LE PAGELLE. Hamilton, l'uomo della pioggia vale 7,5. Sua la pole in Austria. Ferrari malissimo: Vettel 10° e Lecler… - sportface2016 : PAGELLE - #F1 qualifiche #StyrianGP 2020: #Hamilton fenomenale, nuovo disastro #Ferrari - parallelo83 : F1 | Pagelle GP Austria, Leclerc e Norris da applausi: Hamilton pasticcione #newsforyou - antorendina : RT @PeppeMarino16: Le mie considerazioni per @motorionline e @f1grandprixit #F1 | #Pagelle #AustrianGP, #Leclerc e #Norris da applausi: #… - F1Spazio : #AustrianGP: le pagelle -