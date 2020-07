Estremi METEO da FOLLIA: GRANDINE apocalittica, chicchi grandi fino a 12 cm (Di sabato 11 luglio 2020) Quella del 2019 è stata un’estate particolarmente calda e asciutta, ma non sono mancate momentanee ondate d’instabilità. Viste le continue vampate di caldo africano, in talune occasioni è bastata una piccola scintilla, costituita da lievi infiltrazioni fresche, per scatenare un vero e proprio putiferio. Uno dei chicchi di grandiNE giganti caduti su PescaraEra il 10 luglio del 2019 quando si sono susseguiti fenomeni temporaleschi Estremi in alcune regioni. A Milano Marittima, in Romagna, andò a svilupparsi un vero e proprio tornado con 200 pini abbattuti, black out ed anche una persona ferita. Poi ci fu la grandiNE grossa a colpire la stessa Milano Marittima, ma anche altre località della Romagna e poi nel bolognese. La ... Leggi su meteogiornale

Quella del 2019 è stata un’estate particolarmente calda e asciutta, ma non sono mancate momentanee ondate d’instabilità. Viste le continue vampate di caldo africano, in talune occasioni è bastata una ...

