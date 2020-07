Esodo biblico a Lampedusa. Sbarcati 618 naufraghi in 24 ore. Continuano senza sosta gli arrivi dei barconi. Ma l’hotspot scoppia e i migranti andranno trasferiti (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo i 618 migranti arrivati ieri, forse è il caso di parlare di Esodo biblico più che di semplici sbarchi. Solo così si può inquadrare il problema che in 24 ore e con 10 barchini di fortuna ha portato l’ennesima orda di disperati sull’isola di Lampedusa che, però, non ha più posto per accoglierli. Troppi gli arrivi per l’hotspot locale che a fronte di capienza massima di 90 posti, ne contiene già quasi 200 ed è vicino al collasso per via degli innumerevoli disagi e problematiche rese ancor più gravi dal perdurare dell’emergenza Covid-19. Una serie di concause che stanno creando un vero e proprio grattacapo al Viminale che ora si trova a gestire un nuovo e ulteriore problema: dove tenere in quarantena i ... Leggi su lanotiziagiornale

montesano11 : @orfini Se l'Italia confinasse con l'Africa via terra e ci fosse un esodo biblico come si comporterebbe un governo italiano? - lorenzo14735653 : RT @dantegiumanini: Ha ragione la @GiorgiaMeloni , la @TeresaBellanova con i suoi proclami , che sono arrivati fino all’Africa sub saharian… - Deb34103683 : RT @dantegiumanini: Ha ragione la @GiorgiaMeloni , la @TeresaBellanova con i suoi proclami , che sono arrivati fino all’Africa sub saharian… - nicolatavilla : RT @dantegiumanini: Ha ragione la @GiorgiaMeloni , la @TeresaBellanova con i suoi proclami , che sono arrivati fino all’Africa sub saharian… - Luca73284882 : RT @dantegiumanini: Ha ragione la @GiorgiaMeloni , la @TeresaBellanova con i suoi proclami , che sono arrivati fino all’Africa sub saharian… -

Ultime Notizie dalla rete : Esodo biblico Esodo biblico a Lampedusa. Sbarcati 618 naufraghi in 24 ore. Continuano senza sosta gli arrivi dei barconi. Ma l'hotspot scoppia ei migranti andranno trasferiti LA NOTIZIA Il grido di Giosuè: «Fermati, o sole!»

In questa domenica entriamo nell’estate, la stagione che esalta il trionfo del sole, cantato dal Salmista come «uno sposo che esce dalla stanza nuziale ed esulta come un eroe che percorre la via. Sorg ...

In questa domenica entriamo nell’estate, la stagione che esalta il trionfo del sole, cantato dal Salmista come «uno sposo che esce dalla stanza nuziale ed esulta come un eroe che percorre la via. Sorg ...