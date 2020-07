Esercito, al via il progetto per il ricollocamento professionale dei militari congedati (Di sabato 11 luglio 2020) Ratificata a Napoli, presso Palazzo Salerno, sede del Comando delle Forze Operative Sud, la convenzione operativa tra Ministero Della Difesa e l’Istituto di Vigilanza Union Security. L’intesa nasce nell’ambito del progetto “Sbocchi Occupazionali” del Ministero della Difesa, che ha come obiettivo il ricollocamento professionale dei volontari delle Forze Armate all’atto del congedo. Il progetto, a carattere interforze (Esercito, Marina, Aeronautica), è coordinato a livello ministeriale dal III Ufficio del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa, diretto dalla dr.ssa Mimma Fiore, che si avvale a livello regionale delle Sezioni Sostegno alla Ricollocazione professionale. L’impegno dell’Esercito per agevolare ... Leggi su ildenaro

Coronavirus- Cina - l’esercito diventa la cavia per la sperimentazione del vaccino Ad5-nCoV Non è dato sapere se sarà obbligatoria o volontaria, ma quel che è certo è che i militari cinesi saranno sottoposti per un anno alla sperimentazione di Ad5-nCoV , candidato al vaccino contro Covid-19 messo a punto dalla ...

Non è dato sapere se sarà obbligatoria o volontaria, ma quel che è certo è che i militari cinesi saranno sottoposti per un anno alla di , candidato al contro Covid-19 messo a punto dalla ... Mondragone - rivolta dei braccianti bulgari : 40 positivi - Lamorgese invia l'esercito Mondragone , un giorno di grande tensione nella "micro" zona rossa. Salgono i positivi al Covid-19 accertati nel focolaio dei palazzi Cirio a Mondragone . Ieri, a tarda sera, il numero dei...

, un giorno di grande tensione nella "micro" zona rossa. Salgono i al Covid-19 accertati nel focolaio dei palazzi Cirio a . Ieri, a tarda sera, il numero dei... Usa in fiamme - altri due morti nei disordini. Trump minaccia di inviare l’esercito Washington, 2 giu – Due persone sono rimaste uccise durante i disordini a Chicago nel settimo giorno di proteste per la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Ancora non è ...

rrico_e : RT @CosedaMondo: #ITALIA: #ESERCITOPROXY IN STATO DI PREALLERTA Per scenario #guerriglia pianoatlantico mancava: - impoverimento generale p… - mojitoalcocco : RT @ohmyramsey: il sabato sera in quarantena con la pizza fatta in casa 500 morti al giorno i camion dell’esercito a bergamo a portar via l… - soteros1 : RT @CosedaMondo: #ITALIA: #ESERCITOPROXY IN STATO DI PREALLERTA Per scenario #guerriglia pianoatlantico mancava: - impoverimento generale p… - delpierosheart : RT @ohmyramsey: il sabato sera in quarantena con la pizza fatta in casa 500 morti al giorno i camion dell’esercito a bergamo a portar via l… - Amos8125 : @giadif @deidesk Detto ciò un conto è la struttura di potere kemalista che è stata spazzata via nell'esercito (tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Esercito via Esercito, al via il progetto per il ricollocamento professionale dei militari congedati Il Denaro Esercito, al via il progetto per il ricollocamento professionale dei militari congedati

Ratificata a Napoli, presso Palazzo Salerno, sede del Comando delle Forze Operative Sud, la convenzione operativa tra Ministero Della Difesa e l’Istituto di Vigilanza Union Security. L’intesa nasce ne ...

Altri quattordici clandestini fermati a Udine, il sindaco: «L’esercito controlli i valichi»

Sabato 11 luglio rintracciati in via Pradamano. Fontanini scriverà al Viminale: «La città non è più disposta ad accogliere migliaia di irregolari» UDINE. Decine di stranieri, soprattutto pakistani, af ...

Ratificata a Napoli, presso Palazzo Salerno, sede del Comando delle Forze Operative Sud, la convenzione operativa tra Ministero Della Difesa e l’Istituto di Vigilanza Union Security. L’intesa nasce ne ...Sabato 11 luglio rintracciati in via Pradamano. Fontanini scriverà al Viminale: «La città non è più disposta ad accogliere migliaia di irregolari» UDINE. Decine di stranieri, soprattutto pakistani, af ...