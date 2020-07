Ema Stokholma gela Andrea Delogu “Mia madre ha tentato di affogarmi” (Di sabato 11 luglio 2020) Scioccanti le rivelazioni di Ema Stokholma, la conduttrice radiofonica stupisce Andrea Delogu quando racconta la sua terribile infanzia Hanno fatto parlare molto le rivelazioni della bella e affascinante Ema Stokholma. Ospite a La vita in diretta e intervistata da Andrea Delogu, ha rivelato dei dettagli agghiaccianti sulla sua infanzia. Il passato della Stokholma ha lasciato tutti senza parole, e quando ha detto che la madre ha tentato di affogarla in studio è calato il gelo. La conduttrice Andrea Delogu ha trattenuto a stento le lacrime ed era visibilmente emozionata. Il racconto di Ema Stokholma è stato come un pugno nello stomaco, soprattutto quando ha parlato di come ... Leggi su kontrokultura

