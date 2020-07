Elicottero precipitato nel Tevere, in corso il recupero dei corpi: “A bordo ex pilota Alitalia” (Di sabato 11 luglio 2020) I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno procedendo al recupero dei corpi che sono all’interno dell’Elicottero privato precipitato venerdì pomeriggio nelle acque del Tevere. Secondo le prime ipotesi, scrive l’Adnkronos, a bordo del velivolo c’erano due persone: un 78enne romano, ex pilota Alitalia, che custodiva l’Elicottero in una villa con pista d’atterraggio a Torrita Tiberina e di un’altra persona. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto a seguire le operazioni i carabinieri di Monterotondo. L’Elicottero è stato visto inabissarsi nel fiume nella zona di Nazzano Romano, in provincia di Roma, da un uomo che stava facendo bird-watching all’interno di una cabina della ... Leggi su ilfattoquotidiano

Elicottero precipitato nel Tevere : individuatala carcassa del velivolo - si cerca l’equipaggio A Nazzano Romano sono proseguite tutta la notte le ricerche per individuare l’ Elicottero precipitato nella giornata di ieri nel fiume Tevere . A operarsi sulla faccenda è stato il personale dei Vigili del Fuoco del comando di ...

A Nazzano Romano sono proseguite tutta la notte le ricerche per individuare l’ nella giornata di ieri nel fiume . A operarsi sulla faccenda è stato il personale dei Vigili del Fuoco del comando di ... Trovato sul fondale del Tevere l'elicottero precipitato È stato individuato sul fondale del Tevere , nella zona della riserva naturale di Nazzano Romano, il velivolo visto cadere nel fiume da alcuni testimoni. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti investigative. Il velivolo, ...

È stato individuato sul del , nella zona della riserva naturale di Nazzano Romano, il velivolo visto cadere nel fiume da alcuni testimoni. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti investigative. Il velivolo, ... Nazzano. Un elicottero privato è precipitato nei pressi del Tevere Incidente aereo alle porte di Roma. Un elicottero privato è precipitato venerdì alle 17 nei pressi del Tevere sul territorio di Nazzano. In base alle prime testimonianze il piccolo aereo avrebbe toccato dei cavi dell’alta ...

emergenzavvf : ?? #Roma #10luglio 17:00, #vigilidelfuoco impegnati con il DragoVF 58, due squadre e nucleo #sommozzatori per un eli… - Noovyis : (Elicottero precipitato nel Tevere, in corso il recupero dei corpi: “A bordo ex pilota Alitalia”) - - CardelliAc : RT @paolorm2012: Elicottero caduto nel Tevere, morti un uomo facoltoso di 78 anni e una donna - FBusbani : RT @TgrRai: #Roma, elicottero precipitato ieri nel #Tevere: in corso a Nazzano Romano le operazioni di recupero. Forse due le persone a bor… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Elicottero caduto nel Tevere, morti un uomo facoltoso di 78 anni e una donna -