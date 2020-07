Elicottero precipitato nel Tevere: ex pilota Alitalia e sua amica vittime dell’incidente (Di sabato 11 luglio 2020) Elicottero precipitato nel Tevere a Nazzano Romano, recuperati i corpi delle due persone rimaste coinvolte nell’incidente: si tratta di un ex pilota di Alitalia e di una sua amica. Nuovi sviluppi riguardo il drammatico incidente avvenuto nella giornata di ieri, a Nazzano Romano, alle porte di Roma. precipitato nel fiume Tevere un piccolo Elicottero amatoriale, … L'articolo Elicottero precipitato nel Tevere: ex pilota Alitalia e sua amica vittime dell’incidente proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

emergenzavvf : ?? #Roma, recuperati dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco i corpi senza vita di due persone dall’elicottero precipit… - emergenzavvf : ?? #Roma, elicottero precipitato nel Tevere a Nazzano Romano: pianificato l’intervento dei #sommozzatori… - Ra3V : RT @ilpost: Ieri un elicottero è precipitato nel Tevere a nord di Roma - emergency_live : Sono stati recuperati alle 12.30 circa, i corpi di due persone all’interno dell’elicottero precipitato e poi affond… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Elicottero caduto nel Tevere, morti un uomo facoltoso di 78 anni e una donna #elicottero #nazzanoromano -