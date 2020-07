Elicottero precipita nel Tevere vicino a Roma: avvistato sul fondale (Di sabato 11 luglio 2020) La tragedia nel pomeriggio di venerdì 10 luglio: un Elicottero è precipitato nella riserva naturale Tevere Farfa, a due passi da Roma. Sembra che abbia toccato i fili dell’alta tensione. Nuova tragedia nelle acque del Tevere, purtroppo note per altri incidenti mortali negli ultimi mesi. Ieri, venerdì 10 luglio, intorno alle 17, un Elicottero è precipitato nella riserva naturale Tevere Farfa, a due passi da Roma. Si tratta di un velivolo civile che dopo aver toccato i cavi dell’alta tensione è precipitato in acqua nel giro di pochi secondi. Sul posto, oltre ai carabinieri, si sono recati i vigili del fuoco con squadre di terra, sommozzatori e un ... Leggi su chenews

