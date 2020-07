Elicottero nel Tevere: recuperato il corpo del pilota (Di sabato 11 luglio 2020) recuperato dai vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Roma e dai carabinieri della compagnia di Monterotondo il corpo di un uomo a bordo dell’Elicottero precipitato ieri nel Tevere all’altezza del Comune di Nazzano, nel territorio della Riserva Naturale Tevere-Farfa. L’uomo sarebbe un 78enne ex pilota Alitalia residente nel Comune di Torrita Tiberina: sarebbe lui il proprietario del velivolo, decollato da un’elisuperficie situata all’interno della sua proprietà. I soccorritori hanno individuato anche il corpo di una donna: le operazioni di recupero sono ancora in corso.L'articolo Elicottero nel Tevere: recuperato il corpo del pilota Meteo ... Leggi su meteoweb.eu

