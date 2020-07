Elicottero nel Tevere, recuperati i corpi delle due vittime (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco i corpi delle due vittime dell'Elicottero precipitato ieri nel Tevere. Il velivolo, nel territorio di Nazzano Romano, all'altezza della Riserva naturale Tevere-Farfa, dopo avere urtato i cavi dell'alta tensione è finito nel fiume inabissandosi a 6 metri di profondità. Il primo ad essere recuperato è stato il cadavere del pilota. Si tratterebbe di un 78enne romano, ex pilota dell'Alitalia residente a Torrita Tiberina. Qualche ora dopo i sommozzatori sono riusciti a riportare in superficie anche il corpo della seconda vittima, una donna di 70 anni. Da quanto riferito dai pompieri i due corpi erano ancorati ai rispettivi sedili quando sono stati ... Leggi su iltempo

