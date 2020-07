Eleonora Goldoni: «Grazie Napoli, sono entusiasta» (Di sabato 11 luglio 2020) Il Napoli femminile ha ingaggiato Eleonora Goldoni: il messaggio su Instagram della calciatrice – FOTO Eleonora Goldoni ha festeggiato attraverso il suo profilo Instagram il trasferimento al Napoli femminile. «Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazie Napoli per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare ed aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare». View this post on Instagram Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. 🔵⚪️ Grazie @Napolifemminile ... Leggi su calcionews24

Napoli Femminile - ufficiale : annunciata Eleonora Goldoni Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “ Eleonora Goldoni è una nuova calciatrice del Napoli Femminile !”. Dopo le insistenti voci delle ultime ore, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club partenopeo. ...

Tempo di lettura: < 1 minuto – “ è una nuova calciatrice del !”. Dopo le insistenti voci delle ultime ore, è arrivato l’annuncio da parte del club partenopeo. ... Napoli Femminile - è fatta per Eleonora Goldoni : tutti i dettagli Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Lo scrivevamo qualche giorno fa, quando la trattativa sembrava non essere entrata ancora nel vivo. Oggi però arrivano numerose conferme: Eleonora Goldoni è pronta a vestire la maglia del ...

Tempo di lettura: < 1 minuto – Lo scrivevamo qualche giorno fa, quando la trattativa sembrava non essere entrata ancora nel vivo. Oggi però arrivano numerose conferme: è pronta a vestire la maglia del ... Napoli Femminile - un acquisto top più fuori che dentro il campo : Eleonora Goldoni (FOTO) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la promozione, arrivata a tavolino causa covid-19, è grande l’ambizione intorno al Napoli Femminile, con il presidente Carlino che già sta guardando con attenzione al mercato. ...

DiMarzio : Rinforzo per il #Napoli femminile - InterClubIndia : RT @DiMarzio: Rinforzo per il #Napoli femminile - sportli26181512 : Napoli femminile, UFFICIALE: presa Eleonora Goldoni! 'Sono carica': Colpo in attacco per il Napoli femminile, che h… - JamesJukes2 : RT @DiMarzio: Rinforzo per il #Napoli femminile - TeresaDRosa : RT @DiMarzio: Rinforzo per il #Napoli femminile -