Effetto coronavirus sul lavoro Le pensioni superano le buste paga (Di sabato 11 luglio 2020) A maggio in Italia sono state pagate più pensioni che buste paga. Lo afferma, "con un notevole grado di certezza" l'ufficio studi della Cgia, secondo cui 22,77 milioni di occupati registrati lo scorso maggio si confrontano con 22,78 milioni di pensioni erogate al primo gennaio 2019. "Se teniamo conto del normale flusso in uscita dal mercato del lavoro da parte di chi ha raggiunto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Il Messaggero

Calano i contagi, dopo tre giorni di aumento. Oggi 188 nuovi casi, contro i 276 di ieri. A pesare, come sempre, il dato lombardo che oggi segna +67 contro +135 di ieri, ma con 4mila tamponi in meno. S ...A maggio in Italia sono state pagate piu' pensioni che buste paga. Lo afferma, "con un notevole grado di certezza" l'ufficio studi della Cgia, secondo cui 22,77 milioni di occupati registrati lo scors ...