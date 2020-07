Edizioni Star Comics annuncia la pubblicazione di due nuove serie manga (Di sabato 11 luglio 2020) Come annunciato durante la live Instagram di ieri,Edizioni Star Comics a novembre inizierà la pubblicazione di due nuove serie manga di cui sono molto orgogliosi. Il primo è un titolo che non ha bisogno di presentazioni: WEATHERING WITH YOU, adattamento a fumetti dello spettacolare film d’animazione campione di incassi del 2019, scritto e diretto dal grande maestro Makoto Shinkai. Questa emozionante e toccante miniserie in tre volumi vede ai disegni il bravo Wataru Kubota, e arriverà in Italia a partire da novembre 2020. Durante l’estate del suo primo anno al liceo, il giovane Hokada fugge dalla remota isola natia per rifugiarsi nella tentacolare Tokyo, dove ... Leggi su quotidianpost

Edizioni Star Comics punta sugli Young Adult : da settembre arrivano nuove storie firmate da autori italiani Arriveranno in casa Star Comics i nuovi fumetti di scuola europea dedicati a un pubblico giovane ma appassionanti per lettori di tutte le età. Avventura, competizione, amicizia, sogno e sfide saranno le tematiche al centro di ...

LaStampa : In Val di Lanzo Mattia Turinetti produce un cevrin con le rare capre Fiurinà. Chef Baronetto lo elegge a star nella… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Stone ocean. Le bizzarre avventure di Jojo: 1 Hirohiko Araki, E. Serino… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Stone ocean. Le bizzarre avventure di Jojo: 1 Hirohiko Araki, E. Serin… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Stone ocean. Le bizzarre avventure di Jojo: 1 Hirohiko Araki, E. Serin… - MasputPutzu : Lo sguardo demoniaco di Beethoven accoglierà le star del festival Echos -

Ultime Notizie dalla rete : Edizioni Star Star Days: ecco Astrid il personaggio simbolo creato da Mirka Andolfo Nerdmovieproductions Il sound di De Piscopo per la prima di UnoJazz

Tullio De Piscopo torna a suonare a Sanremo dove è stato più volte in carriera e conta numerosi estimatori. In quintetto apre stasera, alle 21,30 a Villa Ormond, la rassegna jazzistica organizzata da ...

La Piana di Vigezzo cerca un gestore: affitto 100 euro l’anno fino al 2055

La società, oltre a essere stata premiata con l’arrivo negli ultimi inverni di neve naturale, aveva anche investito comprando dei cannoni per l’innevamento artificiale. Anche l’Unione si impegnerà nei ...

Tullio De Piscopo torna a suonare a Sanremo dove è stato più volte in carriera e conta numerosi estimatori. In quintetto apre stasera, alle 21,30 a Villa Ormond, la rassegna jazzistica organizzata da ...La società, oltre a essere stata premiata con l’arrivo negli ultimi inverni di neve naturale, aveva anche investito comprando dei cannoni per l’innevamento artificiale. Anche l’Unione si impegnerà nei ...