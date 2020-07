È morto Mario Zanni, il barista di Ligabue cantato in “Certe Notti” e “Bar Mario” (video) (Di sabato 11 luglio 2020) È morto all’età di 80 anni Mario Zanni, il barista di Ligabue. Proprietario di un bar di provincia, era entrato nell’immaginario collettivo grazie al cantante. Era lui, infatti, il Mario cantato in Bar Mario del 1988 e in Certe notti del 1995, con quel ritornello “Ci vediamo da Mario, prima o poi” che ormai appartiene alla storia del rock nostrano. Certe notti da Mario… Mario, il cui personaggio appare anche nel film del cantante Radiofreccia del 1998 con il volto di Francesco Guccini, era proprietario del Bar Mario, diventato negli anni meta di pellegrinaggio dei fan di Ligabue e rimasto tale anche quando aveva cambiato ... Leggi su secoloditalia

