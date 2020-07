È morto Mario, il barista reso immortale da Ligabue (Di sabato 11 luglio 2020) morto a ottant’anni Mario Zanni, il barista del Bar Mario cantato da Luciano Ligabue. Il suo locale era diventato un punto di riferimento per i fan del Liga. È morto Mario Zanni, il barista reso noto dalle canzoni di Luciano Ligabue. Si tratta del gestore del Bar Mario di San Martino in Rio, a pochi chilometri da Correggio, Reggio Emilia. morto Mario Zanni, il barista cantato da Ligabue Mario Zanni è morto all’età di ottant’anni e la notizia del decesso ha scosso il mondo dei social. In poche ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio delle persone ... Leggi su newsmondo

