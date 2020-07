È morto Mario, il barista cantato da Ligabue in ‘Certe notti’ (Di sabato 11 luglio 2020) ‘Qui si può restare soli, certe notti qui. Che chi s’accontenta gode, così così. Certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi‘. Una delle canzoni più famose di Luciano Ligabue, ‘Certe Notti‘, conteneva proprio questa strofa. E in molti, forse, non sanno chi era Mario. LEGGI ANCHE –> Luciano Ligabue rinvia al 2021 il tour di maggio causa coronavirus Si tratta di Mario Zanni, barista di San Martino in Rio (Reggio Emilia), paese vicino a Correggio. L’uomo è morto all’età di 80 anni. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Rossi, in via don Borghi a San Martino in Rio, da dove oggi pomeriggio alle ore 15 partirà il ... Leggi su giornalettismo

