E’ morto Jack Charlton, difensore della nazionale inglese. Vinse il titolo mondiale nel 1966 (Di sabato 11 luglio 2020) Come calciatore Jack Charlton, fratello maggiore di Bobby, spese l'intera carriera nel Leeds, club in cui giocò per 21 anni collezionando 773 presenze fino al ritiro avvenuto nel 1973 e vincendo il campionato nel 1969 e la FA Cup nel 1972 Leggi su firenzepost

