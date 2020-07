E’ morta Leila Fanta Kone, ex campionessa italiana di atletica (Di sabato 11 luglio 2020) Leila Fanta Kone è morta a soli 21 anni in Costa d’Avorio. A 16 anni era stata campionessa italiana nella categoria allievi. ROMA – Lutto nel mondo dell’atletica italiana. E’ morta a 21 anni Leila Fanta Kone, ex azzurra che a soli 16 anni aveva conquistato il titolo nazionale nella categoria allievi. Il decesso è avvenuto in Costa d’Avorio, Paese d’origine della famiglia, dove la ragazza si era trasferita per intraprendere la carriera da modella. Indagini in corso per ricostruire meglio la dinamica della scomparsa con la stampa locale che parla di un possibile avvelenamento. Ma nessunaipotesi è esclusa con i medici che ... Leggi su newsmondo

