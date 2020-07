Dopo tre giorni al rialzo, scende la curva epidemica: bollettino, occhio alle terapie intensive (Di sabato 11 luglio 2020) Il bollettino della Protezione Civile di sabato 11 luglio fotografa una curva epidemica al ribasso Dopo tre giorni di aumento. I nuovi casi di coronavirus sono 188 rispetto ai 276 di ieri: come sempre pesa il dato della Lombardia, che oggi fa registrare 67 nuovi casi rispetto ai 135 di 24 ore fa, ma con circa 4mila tamponi in meno. In doppia cifra di contagi anche l'Emilia Romagna (47), il Lazio (19) e il Veneto (10): nella norma le altre regioni, anche se soltanto in quattro hanno fatto segnare il tanto agognato contagio zero. In calo anche il numero dei decessi: ce ne sono stati 7 nelle ultime 24 ore per un totale di 34.945. I guariti invece sono 306 per un totale di 194.579. Il dato più importante è sempre quello degli attualmente positivi: sono 13.303, 125 in meno rispetto a ieri. ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Un'immagine che vale più di mille parole. TRE MESI dopo il crollo del ponte di Albiano Magra di Aulla (MS), la Reg… - matteosalvinimi : Confesso: dopo tre mesi, stasera al bando la dieta e vado di pasta!!!?? - matteosalvinimi : #Salvini: Il vice direttore non lo sa, non può sapere tutto. In Senato c'è Disegno di Legge, studiato e presentato.

Ultime Notizie dalla rete : Dopo tre Macerata,spacciatore bloccato dopo la fuga. Feriti tre agenti il Resto del Carlino Gattuso sfida il Milan: per il suo Napoli non toglie gli occhi da due 'fedelissimi'

non intende fermarsi dopo i 13 punti nelle ultime 5 GENOA-SPAL - Eccole, le famose partite di fine stagione che valgono 6 punti. La sfida di Marassi potrebbe non bastare ai ferraresi, reduci dal ...

Dopo 4 ore, soffertissima vittoria del Parma Clima a Collecchio

Soffertissima vittoria del Parma Clima che dopo quasi quattro ore di gioco ha espugnato agli extra-inning lo stadio Zinelli di Collecchio. La squadra di Guido Poma, costretta ad inseguire un combattiv ...

