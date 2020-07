Domenico Carera: chi è il pilota dell’elicottero caduto nel Tevere (Di sabato 11 luglio 2020) Chi è Domenico Carera, il pilota dell’elicottero caduto nel Tevere: l’imprenditore molto noto nel Lazio era con un’amica di 75 anni. Si chiama Domenico Carera, imprenditore di 78 anni in pensione, l’uomo alla guida dell’elicottero che nel pomeriggio di ieri si è inabissato nel Tevere. L’uomo, che è stato anche pilota di linea della Alitalia, … L'articolo Domenico Carera: chi è il pilota dell’elicottero caduto nel Tevere è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Il primo era quello di un uomo: Domenico Carera, 78 anni. Come la seconda vittima, una donna di 75 anni, era ancora all’interno dell’abitacolo, legati ai sedili . Sarebbe lui il proprietario del ...È stato estratto il primo corpo dall’elicottero precipitato ieri nel Tevere a Nazzano, vicino Roma. Si tratta di un uomo: Domenico Carera, 78 anni. Sono ora in corso le operazioni per recuperare la se ...