Disavventure didattiche al tempo del Covid 19 e come cambia l’università

Da Marzo, salvo un giorno a Giugno, non ho più messo piede in Dipartimento. Stare a casa invece che in ufficio rende, dopo un po', i giorni indistinguibili. La domenica diventa uguale ad una giornata lavorativa. E' diventato facile, almeno per me, mancare un appuntamento per aver sbagliato giorno. Ad esempio, non ho partecipato alla discussione preliminare per l'elezione del nuovo Direttore di Dipartimento proprio perché avevo sbagliato giorno. Un'altra volta, al mio povero laureando, ho fissato un appuntamento di domenica per ripetere la presentazione della tesi non per non rispettare il precetto delle feste comandate ma perché avevo confuso la domenica con il lunedì. Ieri ho fatto un errore ancora più clamoroso: ho pensato fosse giovedì invece di venerdì e non ho partecipato alla commissione tesi dove si ...

