Dionisi dopo il pari di Benevento: “Buon risultato, anche se…” (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Alessio Dionisi è intervenuto sul sito ufficiale del Venezia. Questi le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Venezia subito dopo il pareggio ottenuto contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. “Il risultato lo valuto positivo, è un risultato per quello che si è visto in campo giusto, forse però da parte nostra c’è un po’ di rammarico. Certo è che abbiamo giocato con la squadra più forte del campionato e ai ragazzi non posso dire nulla. Peccato perché una volta passati in vantaggio dovevamo cercare di mantenere il risultato, il rammarico è solo per quello, però lo dico ... Leggi su anteprima24

