Diletta Leotta, rischio infortunio: “Ho fatto una cosa pericolosa” (Di sabato 11 luglio 2020) Diletta Leotta e l’incidente social sfiorato. Come raccontato, la giornalista ha rischiato seriamente di farsi male per un post su… Instagram. La siciliana ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Sportweek oggi in edicola. Diletta Leotta si confessa ai microfoni di Sportweek. L’infanzia, la sua vita privata, le partite in Serie A e … L'articolo Diletta Leotta, rischio infortunio: “Ho fatto una cosa pericolosa” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Diletta Leotta cambia il costume : il video è mozzafiato Diletta Leotta in vista dell’estate regala nuovi costumi agli uomini della sua famiglia, ma decide di indossarli e mostrarsi ai suoi follower. Ecco il video E’ tempo di estate, è tempo di comprare i nuovi costumi per andare in ...

in vista dell’estate regala nuovi costumi agli uomini della sua famiglia, ma decide di indossarli e mostrarsi ai suoi follower. Ecco il E’ tempo di estate, è tempo di comprare i nuovi costumi per andare in ... Diletta Leotta prova i costumi da uomo : fan in delirio – VIDEO Diletta Leotta pubblica un VIDEO in cui prova i costumi da uomo ed i fan sul web impazziscono: scopriamo il perché Con sé l’estate porta la voglia di mare, lo sanno tutti. Lo sa anche Diletta Leotta che ha pubblicato una VIDEO ...

pubblica un in cui i da ed i fan sul web impazziscono: scopriamo il perché Con sé l’estate porta la voglia di mare, lo sanno tutti. Lo sa anche che ha pubblicato una ... Diletta Leotta con Ibrahimovic lascia solo Toretto Su Instagram la conduttrice sportiva Diletta Leotta è tornata a scherzare con il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Intanto il fidanzato, Daniele Scardina, “King Toretto”, si è andato a rilassare alle Terme senza la sua dolce ...

qamarfar : RT @OCardinal17: Scrivi di Diletta Leotta eh ma quella è rifatta. Scrivi il culo delle napoletane è ai primi posti eh ma quand maje Uagliu… - Batman_b8 : @TUTTOJUVE_COM Griezmann erede di Cr7 È come un cesso a pedali dopo Diletta Leotta. Mba - maxmassi969 : RT @OCardinal17: Scrivi di Diletta Leotta eh ma quella è rifatta. Scrivi il culo delle napoletane è ai primi posti eh ma quand maje Uagliu… - Patriziotolaur1 : @MarcoKappa11 Diletta leotta che gran cagna - pinzer : Strani su instagram diletta leotta -