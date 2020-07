Digitale in Italia: Google investe 900 milioni (Di sabato 11 luglio 2020) Un investimento di 900 milioni di dollari per l’accelerazione dell’economia Digitale in Italia. Il piano messo in atto da Google per il nostro Paese, prevede di aiutare le piccole e medie imprese nella digitalizzazione in vista della futura ripresa economica. Tutto questo mediante il nuovo programma “Italia in Digitale”. Google di è dichiarata orgogliosa di essere partner in questo complesso progetto, ed ha già in mente alcune trasformazioni per migliorare l’innovazione delle PMI. Il piano “Italia in Digitale” L’amministratore di Google Sundar Pichai ha spiegato che: “Per aiutare a trasformare le aziende Italiane grandi e piccole, ... Leggi su quotidianpost

