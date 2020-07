Dentista che uccise il leone Cecil torna alla caccia: morte oscena (Di sabato 11 luglio 2020) Il cacciatore americano che uccise il leone Cecil cinque anni fa ha ucciso un altro esemplare in via d’estinzione. Si attendono terribili conseguenze. Il Dentista che ha ucciso Cecil il leone, a quanto si dice, ha guadagnato 80mila sterline durante un’altra battuta di caccia. L’americano Walter Palmer, 60 anni, avrebbe ucciso un enorme ariete in … L'articolo Dentista che uccise il leone Cecil torna alla caccia: morte oscena è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

