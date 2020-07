De Niro ‘sul lastrico’ a causa del coronavirus. E la ex moglie gli fa causa (Di sabato 11 luglio 2020) Robert De Niro, gli affari vanno male a causa del coronavirus. Dimezza il limite della carta di credito dell’ex moglie. Che gli fa causa. Il coronavirus travolge anche Robert De Niro, in crisi a causa dell’emergenza economica che ha paralizzato i suoi affari. E proprio alla luce delle ristrettezze economiche, il noto attore ha deciso di dimezzare il limite della carta di credito della ex mogli Grace Hightower. Che ha deciso di fargli causa. Robert De Niro in crisi economica a causa del coronavirus. E la ex moglie gli fa causa La ... Leggi su newsmondo

