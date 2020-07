De Martino – Marcuzzi, il marito di Alessia è una furia: ora vie legali (Di sabato 11 luglio 2020) Anche il marito di Alessia Marcuzzi rompe il silenzio a proposito del gossip tra sua moglie, Stefano De Martino e Belen, e minaccia… Paolo Calabresi Marconi non ci sta. E prova a bloccare il gossip che in questi giorni sta tenendo banco su sua moglie Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. Il sito Dagospia di Roberto D’Agostino ha lanciato nei giorni scorsi l’indiscrezioneArticolo completo: De Martino – Marcuzzi, il marito di Alessia è una furia: ora vie legali dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

