Da Milano - Szoboszlai, il Milan pronto a soffiarlo al Napoli: questa la prima offerta (Di sabato 11 luglio 2020) Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha dato gli ultimi aggiornamenti su Dominic Szoboszlai, gioiello classe 2000 del Salisburgo: "Continuano i contatti tra Milan e rappresentanti di Dominik Szoboszlai. Leggi su tuttonapoli

Da Milano - Per Szoboszlai niente Napoli : un altro club in pole per il gioiellino del Salisburgo Uno dei giocatori seguiti con maggiore interesse dal Napoli è la stellina del Salisburgo Dominik Szoboszlai. Come riferisce il portale Calciomercato.

goldiszoboszlai : RT @ChrisElMuss: #Szoboszlai ha dato mandato ad agenzia di Milano per trovargli alloggio nei pressi di #Leão Avrebbe già scelto il numero 14 - Yuro_23 : RT @ChrisElMuss: #Szoboszlai ha dato mandato ad agenzia di Milano per trovargli alloggio nei pressi di #Leão Avrebbe già scelto il numero 14 - Vergara1899 : RT @ChrisElMuss: #Szoboszlai ha dato mandato ad agenzia di Milano per trovargli alloggio nei pressi di #Leão Avrebbe già scelto il numero 14 - ManuFilippone95 : RT @ChrisElMuss: #Szoboszlai ha dato mandato ad agenzia di Milano per trovargli alloggio nei pressi di #Leão Avrebbe già scelto il numero 14 - RiccardoLana2 : RT @ChrisElMuss: #Szoboszlai ha dato mandato ad agenzia di Milano per trovargli alloggio nei pressi di #Leão Avrebbe già scelto il numero 14 -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Szoboszlai Milan: con Szoboszlai tratta direttamente Rangnick | Calcio Style - Notizie e news calcio Calcio Style Milan, nuovo vertice per il riscatto di Rebic. E Rangnick sfida il Napoli per Jovic

Con undici gol in stagione, Ante Rebic si è guadagnato la conferma anticipata al Milan. Il club rossonero ha, infatti, avviato i discorsi con l'Eintracht Francoforte per riscattare l'attaccante croato ...

DA MILANO - Bonfanti: "Con Ibra e Pioli dall'inizio, il Milan avrebbe puntato ai primi quattro posti"

Francesco Bonfanti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Il Milan ha me ...

Con undici gol in stagione, Ante Rebic si è guadagnato la conferma anticipata al Milan. Il club rossonero ha, infatti, avviato i discorsi con l'Eintracht Francoforte per riscattare l'attaccante croato ...Francesco Bonfanti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Il Milan ha me ...