«Da maggio più pensionati che lavoratori in Italia» (Di sabato 11 luglio 2020) Il numero delle pensioni erogate in Italia ha superato quello degli occupati al termine del periodo di «lockdown» per la pandemia. Se nello scorso maggio coloro che avevano un impiego lavorativo sono scesi a 22,77 milioni di unità, le pensioni sono 22,78 milioni sostiene la Cgia di Mestre. Se si tiene conto del normale flusso in uscita da parte di chi ha raggiunto il limite di età e dell’impulso dato dall’introduzione di «quota 100», dopo il primo gennaio 2019 il … Continua L'articolo «Da maggio più pensionati che lavoratori in Italia» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

