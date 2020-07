Da Jesolo a Bolzano con il deltaplano: muore ragazzo di 29 anni (Di sabato 11 luglio 2020) La vittima, Elias Solderer di 29 anni, si è schiantata al suolo mentre era in fase di atterraggio con il suo deltaplano a motore. La ricostruzione completa dell’accaduto è ancora in atto. La scorsa notte non ce l’ha fatta il ventinovenne, Elias Solderer, di Laion, in provincia di Bolzano. Elias ieri pomeriggio, verso le 16:30, … L'articolo Da Jesolo a Bolzano con il deltaplano: muore ragazzo di 29 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

