Da ‘baby lenticchia’ a signorina. Ricordate la prima figlia di Clio? Grace è cresciuta (Di sabato 11 luglio 2020) Clio Zammatteo è senza dubbio uno dei personaggi più seguiti del web. Make up artist di fama internazionale, è salita agli onori della cronaca nel 2008, quando ha aperto su Youtube il canale Clio Make up, diventato in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento per tante donne poco avvezze a blusa, rossetti e pennelli. Grazie alla sua genuinità e alla simpatia, in pochi anni Clio ha saputo accattivarsi la simpatia di tantissimi follower che grazie ai suoi video consigli su Youtube hanno imparato tutti i segreti di un trucco perfetto. Dopo il successo iniziale, il concept ha cominciato ad espandersi diventando imprenditrice grazie al marchio ‘Clio Make Up’ e i negozi, i ‘Clio Pop Up’ che a ogni inaugurazione fanno sold ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : ‘baby lenticchia’